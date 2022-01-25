Son dakika haber: Antalya'da yolu karla kapanan köydeki hastaya paletli ambulansla ulaşıldı - Haberler
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Son dakika haber: Antalya'da yolu karla kapanan köydeki hastaya paletli ambulansla ulaşıldı

Son dakika haberlerine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya'nın Akseki ilçesinde yolu karla kapanan köydeki hastaya, sağlık çalışanlarının paletli ambulansla ulaştıklarını bildirdi.

ANTALYA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya'nın Akseki ilçesinde yolu karla kapanan köydeki hastaya, sağlık çalışanlarının paletli ambulansla ulaştıklarını bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından, sağlıkçıların karlı yolları paletli ambulansla aşarak hastanın yanına gittikleri görüntüleri paylaştı.

Bakan Koca, paylaşımında, "Ulaşımın neredeyse imkansız olduğu hava şartlarında, pencereden baktıklarında ambulansı kapının önünde gördüler. Antalya Akseki'nin bir köyünde, 77 yaşındaki hastaya ilk müdahale bu şekilde evinde yapılıp, hastaneye kaldırıldı. Takdirimizle sağlık çalışanlarının yanında olalım." ifadelerini kullandı.

Son dakika haber: Antalya'da yolu karla kapanan köydeki hastaya paletli ambulansla ulaşıldı

Son dakika haber: Antalya'da yolu karla kapanan köydeki hastaya paletli ambulansla ulaşıldı

Son dakika haber: Antalya'da yolu karla kapanan köydeki hastaya paletli ambulansla ulaşıldı

AA / Ahmet Sertan Usul - Son Dakika Haberleri

Fahrettin Koca, Antalya, Medya, Güncel, Haber

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