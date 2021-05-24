Son dakika sağlık: UNICEF: Yemen'de Kovid-19'a yakalananların dörtte biri öldü
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Son dakika sağlık: UNICEF: Yemen'de Kovid-19'a yakalananların dörtte biri öldü

Son dakika sağlık: UNICEF: Yemen'de Kovid-19'a yakalananların dörtte biri öldü
Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu - Haberler | Sağlık

Edinilen son dakika gelişmesine göre Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Yemen'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların dörtte birinin öldüğünü açıkladı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Yemen'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların dörtte birinin öldüğünü açıkladı.

UNICEF'in Yemen ofisinin Twitter sayfasından yapılan yazılı açıklamada, savaş, kitlesel göçler, işsizlik ve kıtlığın yaşandığı ülkede, Kovid-19'a yakalananların dörtte birinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu rakamın, ölüm sayıları bakımından dünya ortalamasının beş katına tekabül ettiği bildirildi.

UNICEF, virüs vakalarının çoğunun teşhis edilmediği ve toplumda gizlice yayıldığının düşünüldüğünü kaydetti.

Açıklamada, hükümetin kontrolünde bulunan güneydeki kentlerde sadece kritik aşamaya gelmiş vakalara test yapıldığı, Husilerin kontrolünde bulunan kuzeydeki kentlerde ise bilgi eksikliği nedeniyle durumun belirsizliğini koruduğu aktarıldı.

Yemen'de resmi verilere göre Kovid-19 nedeniyle şu ana kadar 1307 kişi hayatını kaybetmiş, 6 bin 658 vaka kaydedilmişti.

Paylaşılan rakamların, Husilerin kontrolü altındaki bölgeleri kapsamadığı belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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