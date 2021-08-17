Son dakika sağlık: Türkiye'de 21 bin 692 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 183 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika sağlık: Türkiye'de 21 bin 692 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 183 kişi hayatını kaybetti

Son dakika sağlık: Türkiye'de 21 bin 692 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 183 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Sağlık

Son dakika haberi... Türkiye'de son 24 saatte 294 bin 561 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 692 kişinin testi pozitif çıktı, 183 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 294 bin 561 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 692 kişinin testi pozitif çıktı, 183 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 294 bin 561 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 692 kişinin testi pozitif çıktı, 183 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 14 bin 636 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 72,04, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 54,42 olarak kayda geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 44 milyon 716 bin 585'i birinci doz, 33 milyon 779 bin 933'ü ikinci doz, 7 milyon 18 bin 463'ü de üçüncü doz olmak üzere 85 milyon 564 bin 637'ye yükseldi. Böylece Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 1 milyon 17 bin 227 aşı uygulandı.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Tekirdağ, Eskişehir ve Yalova oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Gümüşhane, Batman, Bingöl, Iğdır ve Bayburt olarak sıralandı.

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kontrollü hareket etmez, tedbirlere uymazsak aşı ile bağışıklık elde edene kadar kayıplarımız olacak. Tedbirli olup aşımızı hemen olmalıyız." ifadesini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

Türkiye'de son 24 saatte 287 bin 947 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 163 kişinin testi pozitif çıktı, 165 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 287 bin 947 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 163 kişinin testi pozitif çıktı, 165 kişi hayatını kaybetti.
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Son dakika sağlık: Türkiye'de 21 bin 692 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 183 kişi hayatını kaybetti - Haberler
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