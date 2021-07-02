Son dakika! Sağlık şirketinden koronavirüs salgınına ilişkin belgeseldeki iddialara ilişkin açıklama

Gelen son dakika haberine göre TÜRKİYE'de koronavirüs salgınına ilişkin hazırlanan belgeselde yer alan iddialara ilişkin RD GLOBAL- INVAMED'den yapılan açıklamada, "Şirket amaçlarımız dahilinde, sadece Ar-Ge faaliyetleri ve tıbbi cihaz üretimi yapılmakta, bu sebeple herhangi bir şekilde son kullanıcı olan kamu hastanelerine...