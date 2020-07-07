Son dakika sağlık: Samsun'da bu merkez şifa dağıtıyor
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Son dakika sağlık: Samsun'da bu merkez şifa dağıtıyor

Son dakika haberine göre Samsun'da bu merkez şifa dağıtıyor Merkez, korona önlemleri kapsamında yeniden açıldı 'Kaplıcalar diyarı' Samsun'un Havza ilçesinde bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine gelen romatizma, ortopedik ve nörolojik rahatsızlıkları bulunan hastalar şifa buluyor.

07.07.2020 18:51 | Son Güncelleme: 07.07.2020 19:24

Samsun'da bu merkez şifa dağıtıyor

Merkez, korona önlemleri kapsamında yeniden açıldı

SAMSUN - 'Kaplıcalar diyarı' Samsun'un Havza ilçesinde bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine gelen romatizma, ortopedik ve nörolojik rahatsızlıkları bulunan hastalar şifa buluyor.

OMÜ Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine gelen hastalar birçok farklı yöntemle tedavi edilebiliyor. İçerisinde bulunan termal havuzların yanı sıra son teknolojik cihazlarla şifa bulan hastalarla Ondokuz Mayıs Üniversitesinin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Dalının öğretim üyesi hocaları ve fizyoterapistler özel olarak ilgileniyor. Pandemi sürecinde tedbirler kapsamında hizmet vermeye ara veren merkez, normalleşme sürecinde tekrar açıldı. Pandemi önlemlerinin üst düzey tutularak açılan merkezde ayrıca ilçe dışından tedavi olmak için gelenlere konaklama imkanı sunuluyor.

"Merkezimiz üst düzey hizmet veriyor"

Merkezin birçok yerden daha üst düzey bir hizmet verdiğini ifade eden Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Sorumlu Fizyoterapisti Mehmet Akif Mızrak, "Hastalarımız fizyoterapistler eşliğinde birebir tedavilerine devam ediyorlar. Çevre ilçelerden servisle hastalarımız buraya getiriliyor. Birçok yerde bulunamayan fizik tedavi koşullarıyla burada tedavilerine devam ediyorlar. Güzel sonuçlar alıyoruz. Merkezimizde hidroterapi; kaplıca havuz tedavisi, nörolojik ve ortopedik hastaları tedavisini yapıyoruz. Hastalarımız her hangi bir yere başvurmadan bizden randevu alarak buradan hasta kayıtlarını yaptırarak muayene olabiliyorlar. Merkezimizde ayrıca konaklama odaları bulunuyor. Diğer illerden gelerek burada tedavilerine devam etmek isteyenler için konaklama katlarımız var. Merkezimizde pandemiden dolayı önlemler alıyoruz. Her hastamızın öncesinde ve sonrasında tüm yataklar temas edilen tüm cihazlar hepsi temizleniyor. Sonrasında yeni hastalara hazırlanıyor" dedi.

Tedavi merkezine gelen vatandaşlar ise normalin üstünde üst düzey bir hizmet ile karşıladıklarını, teknolojik imkanlar ve çalışanlar sayesinde şifa bulduklarını söylediler.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir de tedavi merkezini ziyaret ederek vatandaşlar ile sohbet etti. İnsanlara acil şifa temennisinde bulunan Özdemir, "Merkez gerçekten Türkiye'deki en iyi fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinden bir tanesidir" diye konuştu.

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Son dakika sağlık: Samsun'da bu merkez şifa dağıtıyor

Kaynak: İHA

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