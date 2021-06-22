Son dakika sağlık: Sağlık Bakanlığının haftalık verilerine göre Kütahya, Bolu, Eskişehir, Ağrı ve Rize 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığının haftalık verilerine göre Kütahya, Bolu, Eskişehir, Ağrı ve Rize 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.