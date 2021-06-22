Son dakika sağlık: Sağlık Bakanlığının haftalık verilerine göre Kütahya, Bolu, Eskişehir, Ağrı ve Rize 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.
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Son dakika sağlık: Sağlık Bakanlığının haftalık verilerine göre Kütahya, Bolu, Eskişehir, Ağrı ve Rize 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

Son dakika sağlık: Sağlık Bakanlığının haftalık verilerine göre Kütahya, Bolu, Eskişehir, Ağrı ve Rize 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.
Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Sağlık

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığının haftalık verilerine göre Kütahya, Bolu, Eskişehir, Ağrı ve Rize 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

Sağlık Bakanlığının haftalık verilerine göre Kütahya, Bolu, Eskişehir, Ağrı ve Rize 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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Son dakika sağlık: Sağlık Bakanlığının haftalık verilerine göre Kütahya, Bolu, Eskişehir, Ağrı ve Rize 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu. - Haberler
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