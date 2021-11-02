Son dakika sağlık: Sağlık Bakanı Koca, Kütahya'nın mavi kategoriye geçtiğini duyurdu
AA / Barış Gündoğan - Haberler | Sağlık
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kütahya'nın ikinci doz aşı oranında yüzde 75'in üzerine çıkarak mavi kategoriye geçtiğini bildirdi.
KÜTAHYA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kütahya'nın ikinci doz aşı oranında yüzde 75'in üzerine çıkarak mavi kategoriye geçtiğini bildirdi.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından, "Kütahya ikinci doz aşı oranında yüzde 75'in üzerine çıkarak mavi kategorisine geçti. Aşı oranı düşük tüm illerimizde bu hedefe ulaşmalıyız." paylaşımında bulundu.
AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet