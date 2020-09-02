Son dakika sağlık: Sağlık Bakanı Koca: "Daha çok birinci sınıfların alışması açısından '2 gün devam, 5 gün okula... Son dakika sağlık haberi... Sağlık Bakanı Koca: "Daha çok birinci sınıfların alışması açısından '2 gün devam, 5 gün okula gitmeme' şeklinde bir uygulama gündeme gelebilir.

Sağlık Bakanı Koca: "Daha çok birinci sınıfların alışması açısından '2 gün devam, 5 gün okula gitmeme' şeklinde bir uygulama gündeme gelebilir." Kaynak: AA