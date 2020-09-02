Son dakika sağlık: Sağlık Bakanı Koca: "Daha çok birinci sınıfların alışması açısından '2 gün devam, 5 gün okula...
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Son dakika sağlık: Sağlık Bakanı Koca: "Daha çok birinci sınıfların alışması açısından '2 gün devam, 5 gün okula...

Son dakika sağlık haberi... Sağlık Bakanı Koca: "Daha çok birinci sınıfların alışması açısından '2 gün devam, 5 gün okula gitmeme' şeklinde bir uygulama gündeme gelebilir.

Son dakika sağlık: Sağlık Bakanı Koca:
02.09.2020 20:51 | Son Güncelleme: 02.09.2020 20:51

Sağlık Bakanı Koca: "Daha çok birinci sınıfların alışması açısından '2 gün devam, 5 gün okula gitmeme' şeklinde bir uygulama gündeme gelebilir."

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Kaynak: AA

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