Son dakika sağlık: Sağlık Bakanı Koca: "Daha çok birinci sınıfların alışması açısından '2 gün devam, 5 gün okula...
Son dakika sağlık haberi... Sağlık Bakanı Koca: "Daha çok birinci sınıfların alışması açısından '2 gün devam, 5 gün okula gitmeme' şeklinde bir uygulama gündeme gelebilir.
02.09.2020 20:51 | Son Güncelleme: 02.09.2020 20:51
Sağlık Bakanı Koca: "Daha çok birinci sınıfların alışması açısından '2 gün devam, 5 gün okula gitmeme' şeklinde bir uygulama gündeme gelebilir."
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Kaynak: AA