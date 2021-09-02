Son dakika sağlık: Sağlık Bakanı Koca: "Birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamında 95 milyonu geçtik"

Bir son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 aşısında birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamında 95 milyonun geçildiğini bildirdi.