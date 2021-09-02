Son dakika sağlık: Sağlık Bakanı Koca: "Birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamında 95 milyonu geçtik"
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Son dakika sağlık: Sağlık Bakanı Koca: "Birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamında 95 milyonu geçtik"

Son dakika sağlık: Sağlık Bakanı Koca: 'Birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamında 95 milyonu geçtik'
Anadolu Ajansı / Mümin Altaş - Haberler | Sağlık

Bir son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 aşısında birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamında 95 milyonun geçildiğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 aşısında birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamında 95 milyonun geçildiğini bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "18 yaş ve üstü nüfusumuzun yüzde 78,5'i birinci doz aşısını yaptırdı. Birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamında 95 milyonu geçtik. Yakında 100 milyon doz bilgisini paylaşacağız." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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