Son dakika sağlık: "Propolis kalkan görevi görüyor"

Son dakika sağlık haberi: Arıların bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından topladıkları propolis, çok güçlü antioksidan etkilere sahip doğal bir arı ürünü. Kişilerin kendilerini daha dinç ve güçlü hissetmelerini sağlıyor.

Arıların bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından topladıkları propolis, çok güçlü antioksidan etkilere sahip doğal bir arı ürünü. Kişilerin kendilerini daha dinç ve güçlü hissetmelerini sağlıyor. AksuVital'den marka yöneticisi Özlem Balkan Manap, "Propolis doğal kalkandır, mevsim geçişlerini daha rahat atlatmak, kendinizi daha dinç ve güçlü hissetmek için hayatınızdan eksik etmeyin" dedi.

Türkiye'de yerli hammaddelerle 1989'dan beri propolis ürettiklerini anlatan AksuVital'in marka yöneticisi Özlem Manap, ürünün içeriği ve faydalarına yönelik bilgi verdi. Ar-Ge merkezlerinde etkinliği ispatlanan ürünler geliştirdiklerini belirten Manap, "Propolis, mevsim geçişlerini daha rahat atlatmanızı, kendinizi daha dinç ve güçlü hissetmenizi sağlar. Arıların yaşam kaynağı propolisi, hayatınızdan eksik etmeyin" diye konuştu.

İÇİNDE ÇOK SAYIDA YAĞ ASİDİ BULUNUYOR

Ürünlerde şeker, koruyucu, renklendirici ve alkol olmadığını aktaran Manap, "Propolis ekstraksiyon yöntemi, uzman gıda ve kimya mühendislerimiz tarafından geliştirilmiştir. Ürün yapısı gereği, vitamin, mineraller, flavonaidler ve fenolik maddeler bakımından zengindir. Ayrıca yapılan araştırmada propoliste, Mg, Ca, I, K, Na, Cu, Zn, Mn ve Fe gibi elementlerle B1, B2, B6, C ve E vitaminleri ile çok sayıda yağ asidi tanımlanmıştır. Ayrıca, asit fosfataz, adenozintrifosfataz, glukoz-6-fosfataz gibi enzimler içermektedir" ifadelerini kullandı.

VİTAMİN VE MİNERAL DEPOSU

Manap, "Propolis içerisinde, reçine, balmumu, yağ asitleri, uçucu yağlar, enzimler, flavanoidler, polifenoller, polen, vitamin ve mineraller barınır. Propolisin destekleyici ve koruyucu özellikleri çok güçlüdür. Güçlü antioksidan özelliğe sahiptir. Propolis, işçi arılar tarafından toplanan bitkilerin, filiz ve tomurcuklarından aldığı değerli bir besin maddesidir. Arılar propolisi, kovanın dezenfeksiyonunda, petek gözlerinin cilalanmasında, kovanda oluşan çatlakların ve deliklerin tıkanmasında, kovan içerisine giren çeşitli canlıların cesetlerinin çürümesini önlemek için mumyalaştırmasında kullanmaktadır" dedi.

Arıların kovanlarına girmeden önce propolis ile kaplı bir kanaldan geçtiğini söyleyen Manap, "Böylece hem kendilerinin hem de kovanlarının hijyenini sağlamış olurlar. Propolis ismi Yunanca 'pro' yani giriş ve 'polis' yani şehir kelimelerinin birleşmesinden oluşur. Yani arı kovanlarını bir şehir olarak düşünürsek propolisin şehrin kalkanı olduğunu görürüz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı