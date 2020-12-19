Son dakika sağlık: Pfizer ve BioNTech, Kovid-19 aşısının Japonya'da kullanımı için başvuruda bulundu
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Son dakika sağlık: Pfizer ve BioNTech, Kovid-19 aşısının Japonya'da kullanımı için başvuruda bulundu

19.12.2020 07:53 | Son Güncelleme: 19.12.2020 07:56
Son dakika sağlık: Pfizer ve BioNTech, Kovid-19 aşısının Japonya'da kullanımı için başvuruda bulundu

Son dakika sağlık haberi: Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in ürettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının Japonya'da kullanımına izin verilmesi için başvuru yapıldı.

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in ürettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının Japonya'da kullanımına izin verilmesi için başvuru yapıldı.

Pfizer'in Japonya şubesinden yapılan açıklamaya göre, Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in ürettiği Kovid-19 aşısının kullanım izni için Japonya Sağlık Bakanlığına başvuruda bulunuldu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Tomura Norihisa, "Karar aşamasında, etki ve güvenliğini sıkı bir şekilde ve öncelik tanıyarak denetleyeceğiz." dedi.

Pfizer'in Japonya Şube Başkanı Harada Akihisa da, "Onay aldığımızda, Japonya'ya hızlı bir aşı tedariğine yönelik garanti vermek ve sosyal hayatın normale dönmesinde rol oynamak isteriz." diye konuştu.

BioNTech'in kurucu ortağı Şahin de, "Japonya'daki başvuru bizim için önemli bir kilometre taşı. Japon halkının normal hayatlarına dönmesine ve Tokyo Olimpiyatları'nın düzenleneceği 2021'de, dünyanın bütünleşmesine katkı sağlayabilirsek bundan gurur duyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kyodo ajansının haberine göre Pfizer, Japonya'da 160 kişinin katıldığı deneme testi sonuçlarını, Japonya dışındaki verilerin sonuçlarıyla birlikte şubat ayına kadar Sağlık Bakanlığına sunacak.

Japonya Sağlık Bakanlığından onay çıkması halinde, Pfizer'den alınacak 120 milyon doz aşının, gelecek yılın ilk yarısında ülkeye ulaşması bekleniyor.

Aşı marttan sonra gelecek ve ücretsiz olacak

Virüsün dünyayı etkisi altına aldığı süre, birinci yılını doldururken Japonya hükümeti, uluslararası aşı üreticileriyle yapılacak anlaşmalar için 671,4 milyar yen (6,4 milyar dolar) bütçe ayırdı.

Bütçe kapsamında uluslararası üreticilerden toplamda 290 milyon doz aşı sipariş eden Japonya, 2021'in ilk yarısında, toplam nüfusa yetecek sayıda aşı depolamayı hedefliyor.

Aşıların ilk kısmının mart-mayıs döneminde tedarik edilmesi beklenirken, ay başında onaylanan tasarıya göre, yerel idarelerce yapılacak aşılamanın tüm masrafları, Japon hükümeti tarafından karşılanacak.

Halk, ikametlerinin bulunduğu yerlerde, randevu sonrası alacağı sıraya göre kamu sağlığı merkezleri, spor salonları, gösteri merkezleri ve AVM'lerde aşılanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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