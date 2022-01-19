Sağlık ocağında doktora tekme tokatlı saldırı kamerada - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sağlık ocağında doktora tekme tokatlı saldırı kamerada

İhlas Haber Ajansı / Senanur Erdoğan - Haberler | Yerel

Sağlık ocağında doktora tekme tokatlı saldırı kamerada ERZİNCAN - Erzincan'ın Tercan ilçesinde görevli doktor, hasta yakınının tekme tokatlı saldırısına uğradı.

TERCAN, ERZİNCAN (İHA) - Sağlık ocağında doktora tekme tokatlı saldırı kamerada

ERZİNCAN - Erzincan'ın Tercan ilçesinde görevli doktor, hasta yakınının tekme tokatlı saldırısına uğradı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Tercan ilçesindeki 3 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Yakup A., annesine ilaç yazdırmak istedi. Ancak Dr. Çağrı Eren, yazdığı ilaçların yeterli olduğunu ve ek ilacın tehlikeli olacağını savundu. Buna sinirlenen Yakup A., doktora tekme ve yumruklu saldırıda bulundu. Saldırı çevredeki diğer vatandaşlar tarafından sonlandırılırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay sonrası her iki taraf da birbirlerinden şikayetçi oldu.

Sağlık ocağında doktora tekme tokatlı saldırı kamerada

Sağlık ocağında doktora tekme tokatlı saldırı kamerada

Sağlık ocağında doktora tekme tokatlı saldırı kamerada

İhlas Haber Ajansı / Senanur Erdoğan - Son Dakika Haberleri

Erzincan, Saldırı, Doktora, Tercan, 3. Sayfa, Yerel, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title