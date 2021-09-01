Son dakika sağlık: Nijer'de kolera salgını nedeniyle 89 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika sağlık: Nijer'de kolera salgını nedeniyle 89 kişi hayatını kaybetti

Son dakika sağlık: Nijer'de kolera salgını nedeniyle 89 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan - Haberler | Sağlık

Son dakika sağlık haberine göre Nijer'de 9 Ağustos'ta ilan edilen kolera salgınında 89 kişi yaşamını yitirdi.

Nijer'de 9 Ağustos'ta ilan edilen kolera salgınında 89 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, geçen hafta kolera nedeniyle 14 kişinin yaşamını yitirdiği ve salgında ölenlerin sayısının 89'a çıktığı belirtildi.

Ülkede kolera vakalarına, hazirandan eylüle kadar süren yağış döneminde daha sık rastlanıyor.

Sahra Altı Afrika'da sıklıkla görülen kolera, geçen sene Batı Afrika ülkelerinde 22 bin 366 kişide tespit edilmiş ve 475 kişinin ölümüne neden olmuştu.

"Vibrio" bakterisinin insanların ince bağırsaklarında parazitlenmesi sonucu oluşan kolera, daha çok içme suyu ve kirli sularla yıkanmış besinler vasıtasıyla bulaşıyor. İshal, karın ağrısı, şişlik ve kusma gibi belirtilere neden olan söz konusu bakteriler, vücuda girdikten 6 ila 48 saat içinde hastalığın ortaya çıkmasına neden oluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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