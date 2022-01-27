Son dakika: Sağlık müdürlüğü binasında korkutan yangın: Akıllı sistem sayesinde söndü - Haberler
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Son dakika: Sağlık müdürlüğü binasında korkutan yangın: Akıllı sistem sayesinde söndü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Son dakika: Sağlık müdürlüğü binasında korkutan yangın: Akıllı sistem sayesinde söndü

Son dakika haber: Kırıkkale'de İl Sağlık Müdürlüğündeki teknik hizmet deposunda çıkan yangın, akıllı sistem sayesinde söndü.

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'de İl Sağlık Müdürlüğündeki teknik hizmet deposunda çıkan yangın, akıllı sistem sayesinde söndü.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü binasındaki teknik hizmet deposunda elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Dumanların yükselmesiyle binadaki akıllı sistem devreye girdi. Yangın alarm sisteminin çalmasıyla kurumda çalışan personel dışarı çıkartıldı. Depoda bulunan yangın söndürme sistemi alevler büyümeden söndürüldü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise soğutma çalışması yaptı.

Yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Son dakika: Sağlık müdürlüğü binasında korkutan yangın: Akıllı sistem sayesinde söndü

Son dakika: Sağlık müdürlüğü binasında korkutan yangın: Akıllı sistem sayesinde söndü

Son dakika: Sağlık müdürlüğü binasında korkutan yangın: Akıllı sistem sayesinde söndü

Son dakika: Sağlık müdürlüğü binasında korkutan yangın: Akıllı sistem sayesinde söndü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İl Sağlık Müdürlüğü, Kırıkkale, Yangın, 3. Sayfa, Haber

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