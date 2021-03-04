Son dakika sağlık: Kovid-19'dan ölüm oranları, yetişkinlerin yarısından fazlasının aşırı kilolu olduğu ülkelerde yaklaşık 10 kat daha yüksek
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Son dakika sağlık: Kovid-19'dan ölüm oranları, yetişkinlerin yarısından fazlasının aşırı kilolu olduğu ülkelerde yaklaşık 10 kat daha yüksek

04.03.2021 18:53 | Son Güncelleme: 04.03.2021 18:53
Son dakika sağlık: Kovid-19'dan ölüm oranları, yetişkinlerin yarısından fazlasının aşırı kilolu olduğu ülkelerde yaklaşık 10 kat daha yüksek

Son dakika haber... Yetişkin nüfusun yarısından fazlasının aşırı kilolu olduğu ülkelerde yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölüm oranlarının, diğer ülkelerden yaklaşık 10 kat daha fazla olduğu bildirildi.

Yetişkin nüfusun yarısından fazlasının aşırı kilolu olduğu ülkelerde yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölüm oranlarının, diğer ülkelerden yaklaşık 10 kat daha fazla olduğu bildirildi.

Bloomberg'in haberine göre, Dünya Obezite Federasyonunun raporunda, 2020'de patlak veren salgında şubat 2021 sonuna kadar Kovid-19 kaynaklı 2,5 milyon civarında ölümün yaklaşık 2,2 milyonunun, yetişkin nüfusunun yarısından fazlası aşırı kilolu olan ülkelerde gerçekleştiği kaydedildi.

Obez kişilerin test ve aşılama için öncelik gruplarına dahil edilmesi gerektiği ifade edilen, 160'dan fazla ülkeden alınan verinin incelendiği raporda, son 40 yılda obezitenin dünya çapında neredeyse 3 katına çıktığı belirtildi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün obezitenin kendi başına küresel bir salgın olduğu konusundaki uyarısına yer verilen raporda ayrıca Kovid-19 salgınında aşırı kiloluların hastaneye yatma, yoğun bakıma kaldırılma veya solunum cihazına bağlanma ihtimalinin arttığı, örneğin İngiltere'de fazla kiloluların yoğun bakıma kaldırılma olasılığının diğerlerinden yüzde 67 daha fazla olduğu vurgulandı.

ABD'de de Kovid-19 hastası obezlerin yoğun bakıma ihtiyaç duyma oranının diğerlerinin 3 katına çıktığı ifade edildi.

Raporda ABD'de her 100 bin kişiden 105,7'sinin Kovid-19'dan yaşamını yitirdiğine, bu kişilerden 67,9'unun aşırı kilolu olduğuna; İngiltere'de de her 100 bin kişiden 110,7'sinin Kovid-19'dan öldüğüne, bunlardan 63,7'sinin aşırı kilolu olduğuna dikkat çekildi.

Raporda, tüm ülkelerde aşırı kiloluların oranının yüzde 50'nin altında olması halinde yüz binlerce Kovid-19 kaynaklı ölümün önüne geçilmiş olabileceğine işaret edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya

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