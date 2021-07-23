Son dakika sağlık: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 11 bin 94 oldu
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Son dakika sağlık: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 11 bin 94 oldu

Son dakika sağlık: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 11 bin 94 oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

Son dakika haberine göre 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 219 bin 528 testte 11 bin 94 vaka tespit edildi.

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 219 bin 528 testte 11 bin 94 vaka tespit edildi. 60 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 215 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 63,26, 2'nci doz ortalaması yüzde 35,54 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 39 milyon 266 bin 550, 2'nci dozda 22 milyon 57 bin 339 ve 3'üncü dozda 3 milyon 726 bin 315 olmak üzere toplam 65 milyon 50 bin 204 aşı uygulandı.En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, Tekirdağ ve İzmir olurken, en düşük aşılama oranına sahip iller ise Iğdır, Gümüşhane, Bingöl, Batman, Muş, Diyarbakır, Siirt, Mardin, Şanlıurfa ve Bitlis oldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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