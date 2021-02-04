Son dakika sağlık: Koronavirüs salgınında can kaybı 26 bin 467'ye yükseldi
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Son dakika sağlık: Koronavirüs salgınında can kaybı 26 bin 467'ye yükseldi

04.02.2021 19:40 | Son Güncelleme: 04.02.2021 19:53
Son dakika sağlık: Koronavirüs salgınında can kaybı 26 bin 467'ye yükseldi

Son dakika haberler... SAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

SAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 145 bin 67 testte, 7 bin 909 vaka ile 627 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 113 kişi ile toplam can kaybı 26 bin 467'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 145 bin 67 testte 7 bin 909 vaka, 627 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 113 kişi hayatını kaybederken, 8 bin 815 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 30 milyon 206 bin 504 toplam vaka sayısı 2 milyon 508 bin 988, toplam vefat sayısı 26 bin 467, toplam ağır hasta sayısı 1501, toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 396 bin 199 oldu.Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 4,9, yatak doluluk oranı yüzde 45,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,1, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 27,1, ortalama temaslı tespit süresi 6 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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