Son dakika sağlık: Kızılay'dan Bangladeş'te kamp alanında çıkan yangından etkilenenlere yardım eli

Bangladeş'te bulunan kamp alanlarında çıkan yangın sonrası Arakanlı Müslümanların bulunduğu 10 binden fazla barınak kullanılamaz hale geldi. Yangında Türkiye'nin yaptığı hastane de büyük hasar alırken, hasta ve yaralılar sorunsuz bir şekilde tahliye edildi. Bölgede bulunan Kızılay ekipleri yangından etkilenenlere yardım için ihtiyaç tespiti çalışmaları yürütüyor.

Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların bulunduğu kampta henüz nedeni tespit edilemeyen bir yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangında 10 binden fazla barınak kül oldu. Kamplar içinde bulunan hizmet merkezlerinin de yandığı faciadan 55 binden fazla göçmen etkilendi. 2 bin 800'den fazla aileden yaklaşık 12 bin kişi başka kamplara gönderilirken, çoğunluğunu çocukların oluşturduğu kayıplar da bulunuyor. Sivil savunma, itfaiye, Bangladeş Kızılayı ekipleri ve gönüllülerin müdahale ettiği yangına Türk Kızılay'ın Bangladeş'teki daimi delegasyonunda bulunan afet uzmanları da destek veriyor. Türk Kızılay uzmanları yangının ardından Arakanlı Müslümanların acil ihtiyaçlarını karşılamak için hızla tasar ve ihtiyaç tespit çalışmalarına da başladı.

TÜRKİYE'NİN YAPTIRDIĞI HASTANE DE YANDI

Yangında, mülteci kamplarının en büyük sağlık merkezlerinden biri olan ve Türkiye tarafından yaptırılan hastanenin de kullanılamaz hale geldi. Hastanedeki hasta ve yaralılar sorunsuz bir şekilde tahliye edildi. Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, "Bangladeş'in Coxs Bazar bölgesini etkileyen yangın dolayısıyla son derece üzgünüz. Kızılay ekiplerimiz de Bangladeş Kızılayına bağlı ekipler ve gönüllülerle birlikte sahada çalışmalarını yürütüyor. Tüm dualarımız yangından etkilenen Rohinyalılar, bölgede bulunan topluluklar ve yangınla cesurca mücadele eden ekiplerle birlikte. Dualarımız yangından etkilenenler için" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı