Son dakika sağlık: Kars'ta bir köy Kovid-19 karantinasına alındı
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Son dakika sağlık: Kars'ta bir köy Kovid-19 karantinasına alındı

06.03.2021 20:11 | Son Güncelleme: 06.03.2021 20:14
Son dakika sağlık: Kars'ta bir köy Kovid-19 karantinasına alındı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla vaka artışı yaşanan Yayıklı köyü karantinaya alındı.

Bu kapsamda köye giriş ve çıkışlar durduruldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci

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