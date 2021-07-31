Son dakika sağlık: Kalp krizi geçiren vatandaş ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi
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Son dakika sağlık: Kalp krizi geçiren vatandaş ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi

İhlas Haber Ajansı / Demet Karakuş - Haberler | Sağlık

Son dakika haberler: Kalp krizi geçiren vatandaş ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi Sivas'ın Divriği ilçesinde kalp krizi geçiren H.G. ambulans helikopter ile Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine nakledildi Sivas'ın Divriği ilçesinde kalp krizi geçiren H.G.

Kalp krizi geçiren vatandaş ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi

Sivas'ın Divriği ilçesinde kalp krizi geçiren H.G. ambulans helikopter ile Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine nakledildi

SİVAS - Sivas'ın Divriği ilçesinde kalp krizi geçiren H.G. ambulans helikopter ile Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine nakledildi.

Sivas'ın Divriği ilçesinde 41 yaşındaki H.G. aniden rahatsızlandı. İlçe hastanesine kaldırılan H.G.'ye kalp krizi tanısı konuldu. Sivas'a sevk kararı verilen hasta için ambulans helikopter sabahın erken saatlerinde hastayı almak için havalandı. Divriği'den hastayı alan ambulans helikopter, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi heliport alanına iniş yaptı. Kalp krizi geçiren H.G. buradan ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi hastanesine kaldırıldı.

Son dakika sağlık: Kalp krizi geçiren vatandaş ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi
Son dakika sağlık: Kalp krizi geçiren vatandaş ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi
Son dakika sağlık: Kalp krizi geçiren vatandaş ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi
Son dakika sağlık: Kalp krizi geçiren vatandaş ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Demet Karakuş

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