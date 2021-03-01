Son dakika sağlık: Irak ve BAE'de Kovid-19'dan ölümler arttı
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Son dakika sağlık: Irak ve BAE'de Kovid-19'dan ölümler arttı

01.03.2021 18:03 | Son Güncelleme: 01.03.2021 18:11
Son dakika sağlık: Irak ve BAE'de Kovid-19'dan ölümler arttı

Son dakika haberi... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Irak'ta 22, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 17 kişi daha hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Irak'ta 22, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 17 kişi daha hayatını kaybetti.

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 22 kişi vefat etti, 3 bin 599 yeni vaka kaydedildi, 3 bin 708 kişi iyileşti.

Virüs kaynaklı can kaybının 13 bin 428'e, vaka sayısının da 699 bin 88'e yükseldiği ülkede, iyileşenlerin sayısı ise 639 bin 639'a ulaştı.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 17 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 2 bin 526 kişinin enfekte olduğu, 1107 kişinin ise sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Böylece salgında can kaybının 1238'e, vaka sayısının 394 bin 50'ye, iyileşenlerin sayısının ise 382 bin 332'ye çıktığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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