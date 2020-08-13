Son dakika sağlık: Hasta taşıyan ambulansın yakıtı bitince sorumlular hakkında inceleme başlatıldı
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Son dakika sağlık: Hasta taşıyan ambulansın yakıtı bitince sorumlular hakkında inceleme başlatıldı

Son dakika habere göre Erzincan'da hasta taşıyan bir ambulansın yakıtının bitmesi nedeniyle sorumlular hakkında inceleme başlatıldı.

Son dakika sağlık: Hasta taşıyan ambulansın yakıtı bitince sorumlular hakkında inceleme başlatıldı
13.08.2020 00:55 | Son Güncelleme: 13.08.2020 01:46

Erzincan'da hasta taşıyan bir ambulansın yakıtının bitmesi nedeniyle sorumlular hakkında inceleme başlatıldı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine 3 Ağustos'da vücudundaki 4 derece yanık sebebiyle getirilen Y.P'nin, doktorların kararıyla yanık ünitesi bulunan Trabzon'daki hastaneye sevk edilmesi kararlaştırıldı.

Bir ambulansa alınan hasta Y.P. Trabzon'a götürülürken bulunduğu ambulansın yakıtı, Erzincan-Gümüşhane kara yolu Ahmediye Geçidi'nde bitti.

Bu ambulansta bir süre bekletildiği belirtilen hasta kent merkezinden çağrılan başka bir ambulansla Trabzon'daki bir hastaneye nakledildi.

Olayın ardından Erzincan İl Sağlık Müdürlüğünce, yakıtı biten ambulansın şoförü ve diğer sağlık görevlileri hakkında inceleme başlatıldığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

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