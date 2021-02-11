Son dakika sağlık: Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta CoronaVac aşısının ikinci dozu yapılmaya başlandı

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak CoronaVac aşısının ikinci dozu sağlık çalışanlarına uygulanıyor.

Kovid-19 ile mücadelede en ön saflarında yer alan sağlık çalışanları, MHRS ve e-Nabız sistemleri üzerinden oluşturdukları randevuyla, Gaziantep'teki bütün hastanelerde ve sağlık ocaklarında ikinci doz aşılarını olmaya başladı.

Gaziantep İl Sağlık Müdürü Ümit Mutlu Tiryaki de 25 Aralık Devlet Hastanesinde ikinci doz aşısını yaptırdı.

Aşının ardından gazetecilere açıklama yapan Tiryaki, ilk aşının üzerinden 28 gün geçtikten sonra ikinci aşının yapımına başlandığını söyledi.

Aşı olması gerekenlerin kendilerine ulaşması gerektiğini belirten Tiryaki, "Bugün itibarıyla 70 yaş ve üzerini aşılamaya başlıyoruz. Hedef nüfusumuz şu an 100 binin üzerinde. MHRS'den veya 182'yi arayıp mutlaka randevularını alsınlar veya aile hekimliklerine başvursunlar." dedi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş da Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesinde ikinci doz aşısını oldu.

Aşının ardından değerlendirmede bulunan Erkuş, "Devletimiz tüm vatandaşlarımızı bu salgına karşı korumak için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Herkese sağlıklı günler diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürü Ali Nuri Öksüz de AA muhabirine, bugün itibarıyla ikinci doz aşını yaptırdığını belirterek, şöyle konuştu:

"Tüm sağlık personellerimizin ve sırası gelen vatandaşlarımızın aşılarını yaptırmalarını tavsiye ediyoruz. Bildiğiniz üzere bu tip salgın hastalıklardan kurtulmada en etkin yöntem aşılanmaktır. Aşılanarak bu virüsün önüne geçebiliriz ve diğer vatandaşlarımızı da koruyabiliriz. Covid19 aşı randevularının Alo 182 MHRS hattından ve MHRS uygulaması üzerinden alınabileceğini hatırlatarak tüm vatandaşlarımızın aşı olmasını tavsiye ediyor, sağlıklı günler diliyoruz."

Adıyaman ve Malatya'da da CoronaVac aşısının ikinci dozu uygulanmaya başlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak