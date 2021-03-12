Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sağlık Endüstrileri Başkanlığı kurulacağı müjdesi sevinçle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Sağlık Endüstrileri Başkanlığı" kurulacağını açıklaması cerrahi alet üretiminde dünyanın üçüncü büyük kümelenme merkezi olan Medikal İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) bulunduğu Samsun'da sektör temsilcilerini sevindirdi.

Cerrahi alet üretiminde dünyada Almanya Tuttlingen ve Pakistan Sialkot'ten sonra üçüncü kümelenme merkezi olan Samsun'daki firmaların imal ettiği medikal ve cerrahi ürünler, aralarında ABD, Almanya ve Çin'in de bulunduğu 80'e yakın ülkeye ihraç ediliyor.

Samsun Medikal Kümelenme Derneği (MEDİKÜM) Başkanı Ahmet Aydemir, AA muhabirine, Sağlık Endüstrileri Başkanlığının sektöre önemli kazanımlar sunacağına inandığını belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı'nda açıkladığı yenliklerin ülkeye hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

Aydemir, kendilerinin de "Sağlık Endüstrileri Başkanlığı" kurulmasını önerdiklerini aktararak şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulunun Kovid-19 salgını sırasında ve sonrasında değişmekte olan ülkemizin tıbbi cihaz sektöründe kısa, orta ve uzun vadeli ihtiyaçlarının tespiti, ihtiyaçlara cevap oluşturma potansiyeline sahip bilimsel ve teknolojik çözümlerin istişare edilmesi, teknolojik çözümlerin hayata geçirilmesine yönelik politika önerilerinin oluşturulması konusunda derneğimize sorduğu görüş ve önerilerimizde böyle bir başkanlık yapısının ülkemize sağlayacağı yararları ilgili kurula yazdığımız 8 Haziran 2020 tarihli yazımızda öneminin altını çizerek ifade etmiştik."

Sağlık Endüstrileri Başkanlığının önümüzdeki yıllarda öneminin daha da artacağına işaret eden Aydemir, şunları kaydetti:

"Sağlık alanında ülkemizin üretim envanterini ortaya çıkarıp yönetip yönlendirecektir diye düşünüyoruz. Sektörün yüksek teknoloji ile üretim kabiliyetini artırıp, alım garantisi ile tıpkı Savunma Sanayi Başkanlığı gibi sektörün ülkemiz ihtiyaçlarını karşılayıp ihracat tutarlarını da yukarıya çekeceğini umut ediyoruz. Bu başkanlık bünyesinde Medikal Kümelerin ve Tıbbi Cihaz Üreticisi Sivil Toplum Örgütlerinin de temsilcilerinin yer alması gerektiğine inanıyoruz. Sağlık Endüstrileri Başkanlığının sektörümüze, ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı