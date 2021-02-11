Son dakika: Sağlık çalışanlarına ikinci doz aşıları uygulanmaya başlandı

KORONAVİRÜS salgını ile mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına ikinci doz Covid-19 aşıları uygulanmaya başlandı.

Türkiye'de koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında aşılama çalışması geçen 14 Ocak'ta başladı. Şimdiye kadar 2 milyon 800 binin üzerinde kişiye aşı uygulandı. Sağlık çalışanlarına bugünden itibaren ikinci doz aşıları uygulanmaya başlandı. Ankara Şehir Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanlarına, aşı odalarında ikinci doz aşıları yapıldı.

'İNSANLARA AŞI OLMASINI TAVSİYE EDİYORUM'İkinci doz aşısını yaptıran Diş Hekimi Çiğdem Şentürk Ürel, ilk aşı yaptırdıktan sonra hiç bir sorun yaşamadığını söyleyerek, "Diş hekimi olduğum için yüksek risk grubundayım. Aşılar bir nebze içimizi rahatlatıyor. İlk aşımdan sonra bir komplikasyon yaşamadım. İki hafta sonra bir antikor testi yaptıracağım" dedi. Hastanede anestezi bölümünde çalışan Alpaslan Çakıray ise, "İlk aşımdan sonra her hangi bir yan etki görmedim. İnsanlara aşı olmalarını tavsiye ediyorum" diye konuştu. 70 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLAR DA AŞILANMAYA BAŞLADIAyrıca bugün 70 yaş üstü vatandaşların da aşılamaları başladı. Ankara Şehir Hastanesi'ne gelen 73 yaşındaki Hanife Çardak, ilk doz aşısını oldu. Daha önce koronavirüse yakalanmadığını belirten Çardak, "Aşı olduğum için çok mutluyum. Daha önce hastalığa yakalanmadım. Şimdi daha güvenliyim" dedi.

- Ankara

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Haluk KARAASLAN