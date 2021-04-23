Son dakika! Sağlık çalışanları, masal kahramanı ve palyaço kostümleriyle tedavi gören çocuklara bayram sürprizi yaptı
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Son dakika! Sağlık çalışanları, masal kahramanı ve palyaço kostümleriyle tedavi gören çocuklara bayram sürprizi yaptı

Son dakika! Sağlık çalışanları, masal kahramanı ve palyaço kostümleriyle tedavi gören çocuklara bayram sürprizi yaptı
Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Ankara Üniversitesi Cebeci Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla masal kahramanları ve palyaço kostümleri giyerek tedavi gören çocuklara oyuncak dağıttı.

Ankara Üniversitesi Cebeci Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla masal kahramanları ve palyaço kostümleri giyerek tedavi gören çocuklara oyuncak dağıttı.

Ankara Üniversitesi Cebeci Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesinin koridorları ve hasta odaları Türk bayrakları ile süslemelerle donatıldı. Masal kahramanı ve palyaço kostümü giyen sağlık çalışanları, hastanede tedavi gören çocuklara hediyelerini verip onların bayramlarını kutladı. Çocuklar, sağlık çalışanlarına hediyeleri için teşekkür etti.

Ziyarete eşlik eden ve çocukların 23 Nisan bayramını kutlayan Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 23 Nisan'ın son derece önemli bir gün olduğunu belirterek, bugünün hem Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hem de Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılış yıl dönümü olduğunu hatırlattı.

Cebeci Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesinin Türkiye'nin en iyi çocuk ünitelerinin bulunduğu hastane olduğunu dile getiren Ünüvar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı buradaki çocuklarla kutlamak istediklerini ifade etti.

Ünüvar, şifa arayan çocuklar, aileleri ve sağlık çalışanları ile bu kutlamayı gerçekleştirdiklerini aktararak, "Arkadaşlarımız, çocuklarımızın bayram hissini yaşamaları için her türlü tedbiri almış. Onları ziyaret ettik, şifa diledik, bayramlarını kutladık. Sağlık çalışanlarının da bayramını kutladık. Sağlık çalışanlarının birer kahraman olduğunu biliyorduk ama hakikaten bugün çocukların gözünde süper kahraman olduklarını da gördük. Doktorlarımız, hemşirelerimiz, sağlığın her alanında çalışan arkadaşlarımız insanüstü bir gayretle çalışıyor." dedi.

Aileler de çocukları için düzenlenen etkinlik için sağlık çalışanlarına teşekkürlerini sundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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