Son dakika: Sağlık çalışanı kazada yaralandı
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Son dakika: Sağlık çalışanı kazada yaralandı

19.11.2020 13:48 | Son Güncelleme: 19.11.2020 13:53
Son dakika: Sağlık çalışanı kazada yaralandı

Son dakika haberine göre Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde meydana gelen kazada bir sağlık çalışanı yaralandı.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde meydana gelen kazada bir sağlık çalışanı yaralandı.

Kaza, Samsun-Sinop karayolu Sarıgazel mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bafra Devlet Hastanesi'nde görevli Hemşire Aynur Ataman, 55 SL 616 plakalı otomobiliyle sabah saatlerinde Bafra istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yağmur suyu kanalına düştü. Kazada yaralanan hemşire, olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. - SAMSUN

Son dakika: Sağlık çalışanı kazada yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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