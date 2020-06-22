Son Dakika | Sağlık Bakanlığından hastanedeki yangınla ilgili açıklama
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Son Dakika | Sağlık Bakanlığından hastanedeki yangınla ilgili açıklama

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanlığı, Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meydana gelen yangınla ilgili açıklama yaptı.

Son Dakika | Sağlık Bakanlığından hastanedeki yangınla ilgili açıklama
22.06.2020 23:37 | Son Güncelleme: 23.06.2020 00:19

Sağlık Bakanlığı, Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meydana gelen yangınla ilgili açıklama yaptı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinde saat 21.30'da meydana gelen yangın kısa sürede söndürülmüştür. Yangında can kaybı veya yaralımız yoktur. Hastanenin ikinci katında nöroloji-nöroşirurji servisinde çıkan yangının teknik bir sebepten kaynaklanmadığı belirlenmiştir. Sebebiyle ilgili tahkikat devam etmektedir. Duman tahliyesinin tamamlanmasının ardından hastane normal hizmetine devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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