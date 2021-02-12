Son dakika! Sağlık Bakanlığı Saha Koordinatörü Dr. Çiçek Edirne'de incelemede bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika! Sağlık Bakanlığı Saha Koordinatörü Dr. Çiçek Edirne'de incelemede bulundu

12.02.2021 10:39 | Son Güncelleme: 12.02.2021 10:42
Son dakika! Sağlık Bakanlığı Saha Koordinatörü Dr. Çiçek Edirne'de incelemede bulundu

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanlığı Saha Koordinatörü Dr. Bayram Çiçek, Edirne'deki aşı çalışmalarını yerinde inceledi.

Sağlık Bakanlığı Saha Koordinatörü Dr. Bayram Çiçek, Edirne'deki aşı çalışmalarını yerinde inceledi.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, koronavirüs aşı çalışmalarını değerlendirmek için Edirne'ye gelen Çiçek sağlık kuruluşlarına ziyaretler gerçekleştirdi.

Ülke genelinde koronavirüs aşılama işlemlerinin uygulanmaya başlamasının ardından Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen Saha Koordinatörü Çiçek, Edirne'de de sunulan aşı hizmetlerini yerinde inceledi.

Edirne Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım ve İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileri, Çiçek'e kentte yürütülen aşı çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Bülent Turan Muharrem İnce Süleyman Soylu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Sezen Aksu Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Erol Bulut Cüneyt Çakır Ünal Karaman Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kar Milli İzmir Mahkeme
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Sağlık Bakanlığı Saha Koordinatörü Dr. Çiçek Edirne'de incelemede bulundu - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 10:44:38. #1.16#
title