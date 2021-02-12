Son dakika! Sağlık Bakanlığı Saha Koordinatörü Dr. Çiçek Edirne'de incelemede bulundu

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanlığı Saha Koordinatörü Dr. Bayram Çiçek, Edirne'deki aşı çalışmalarını yerinde inceledi.

Sağlık Bakanlığı Saha Koordinatörü Dr. Bayram Çiçek, Edirne'deki aşı çalışmalarını yerinde inceledi.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, koronavirüs aşı çalışmalarını değerlendirmek için Edirne'ye gelen Çiçek sağlık kuruluşlarına ziyaretler gerçekleştirdi.

Ülke genelinde koronavirüs aşılama işlemlerinin uygulanmaya başlamasının ardından Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen Saha Koordinatörü Çiçek, Edirne'de de sunulan aşı hizmetlerini yerinde inceledi.

Edirne Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım ve İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileri, Çiçek'e kentte yürütülen aşı çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci