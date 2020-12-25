Son dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan yurtdışından gelenlere PCR testi zorunluluğu
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan yurtdışından gelenlere PCR testi zorunluluğu

25.12.2020 20:37 | Son Güncelleme: 25.12.2020 20:42
Son dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan yurtdışından gelenlere PCR testi zorunluluğu

Edinilen son dakika gelişmesine göre Sağlık Bakanlığı, yurtdışından gelen tüm yolculara son 72 saatte yapılmış PCR testi zorunluluğu getirildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, yurtdışından gelen tüm yolculara son 72 saatte yapılmış PCR testi zorunluluğu getirildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "Dünyayı tehdit etmeye devam eden COVID-19 salgınının kontrolüne yönelik en güncel bilimsel gelişmeleri takip ediyor ve tedbirlerimizi alıyoruz. Tüm dünyada vaka sayılarının artması ve salgının hız kazanması sebebiyle yurtdışından gelişlerde yeni tedbirlere ihtiyaç duyulmuştur. 28 Aralık Pazartesi gününden itibaren yurtdışından hava ile; 30 Aralık tarihinden itibaren ise hava, kara ve deniz yolu ile gelen tüm yolcuların son 72 saatte yapılmış negatif PCR testlerini ibraz etmesi gerekmektedir. Negatif PCR testi sonucunu ibraz etmeyenler Türkiye'ye gelirken uçağa bindirilmeyecektir. Ülkemize girişte hudut kapısında testini ibraz etmeyenler ikamet edecekleri adreslerde karantina altına alınacaktır. Bu uygulama 1 Mart 2021 tarihine kadar devam edecektir.

Öte yandan son dönemde İngiltere'deki vaka artışları ile ilişkili olduğu bildirilen, mutasyona uğramış SARS-CoV-2 virüsünün Danimarka ve Güney Afrika'da da görüldüğü bildirilmiştir. Virüsün bu yeni değişkeninin ülkemize girişini önlemek için son 10 günde İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'da bulunan ve Türkiye'ye gelen kişiler ise hem son 72 saatte yapılmış negatif test sonuçlarını ibraz edecek hem de ikamet edecekleri yerde karantinaya alınacaktır. Karantinanın 7. gününde yapılacak olan 2. testleri de negatif çıkarsa karantinaları sonlandırılacak, pozitif çıkarsa tedavi altına alınacaklardır" ifadelerine yer verdi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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