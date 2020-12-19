Son dakika... Sağlık Bakanı Koca: "Yüksek akımlı oksijen vermek üzere kullandığımız bir cihazdan kaynaklanan sorunla yangının çıktığını biliyoruz."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesindeki yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında 9 hastanın yaşamını yitirdiği hastanede incelemelerde bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Gaziantep'teki hastane yangını) Özellikle yoğun bakımda bizim yüksek akımlı oksijen vermek üzere kullandığımız bir cihazdan kaynaklanan sorunla yangının çıktığını biliyoruz."

Sağlık Bakanı Koca: "(Gaziantep'teki hastane yangını) Olayla ilgili hem Başsavcılık hem biz Bakanlık olarak anında müfettiş görevlendirmesi yaptık."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Gaziantep'teki hastane yangını) Müdahale etmeye çalışan 16 personelin de yangından etkilendiğini gördük. Bununla ilgili 7 personelin yoğun bakımda yakın takibi yapılmakta."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Gaziantep'teki hastane yangını) Herhangi bir sorun ve aksaklık, kusur tespit edildiğinde, yapılması gereken her neyse yapılma noktasında kararlı olacağımızdan vatandaşlarımız emin olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş