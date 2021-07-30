Son dakika haberi... Bakan Koca: "Marmaris ve Bodrum'daki orman yangınlarında bir kişi hayatını kaybetti"

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Marmaris ve Bodrum'daki orman yangınında bir kişinin hayatını kaybettiğini, 60 kişinin de taburcu edildiğini açıkladı.