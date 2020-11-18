Son Dakika | Sağlık Bakanı Koca: "Tedbirlere uyum gösterilmez ise yeni tedbirler kaçınılmaz olabilir"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika | Sağlık Bakanı Koca: "Tedbirlere uyum gösterilmez ise yeni tedbirler kaçınılmaz olabilir"

18.11.2020 12:03 | Son Güncelleme: 18.11.2020 12:08

Gelen son dakika haberlerine göre Sağlık Bakanı Koca: "Tedbirlere uyum gösterilmez ise yeni tedbirler kaçınılmaz olabilir" "Tedbirlere uymak şartıyla yeni tedbirlerin devreye gireceğini düşünmüyorum"

Sağlık Bakanı Koca: "Tedbirlere uyum gösterilmez ise yeni tedbirler kaçınılmaz olabilir"

"Tedbirlere uymak şartıyla yeni tedbirlerin devreye gireceğini düşünmüyorum"

Son Dakika | Sağlık Bakanı Koca: 'Tedbirlere uyum gösterilmez ise yeni tedbirler kaçınılmaz olabilir'
Son Dakika | Sağlık Bakanı Koca: 'Tedbirlere uyum gösterilmez ise yeni tedbirler kaçınılmaz olabilir'
Son Dakika | Sağlık Bakanı Koca: 'Tedbirlere uyum gösterilmez ise yeni tedbirler kaçınılmaz olabilir'
Son Dakika | Sağlık Bakanı Koca: 'Tedbirlere uyum gösterilmez ise yeni tedbirler kaçınılmaz olabilir'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tedbirleri açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tedbirleri açıkladı
Tepkilerin ardı arkası kesilmeyince Bakan Koca'dan yeni bir 10 Kasım paylaşımı geldi
Tepkilerin ardı arkası kesilmeyince Bakan Koca'dan yeni bir 10 Kasım paylaşımı geldi
Son dakika! Bakan Koca'dan maske uyarısı
Son dakika! Bakan Koca'dan maske uyarısı

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump İlham Aliyev Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kutsi İrem Derici Funda Eryiğit Yıldız Çağrı Atiksoy
Spor Şenol Güneş Samet Aybaba Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu Sebastian Vettel
Tüm Haberler Kaza Medya Kasım Kabine
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Sağlık Bakanı Koca: "Tedbirlere uyum gösterilmez ise yeni tedbirler kaçınılmaz olabilir" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.11.2020 12:08:10. #1.15#
title