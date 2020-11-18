Son Dakika | Sağlık Bakanı Koca: "Tedbirlere uyum gösterilmez ise yeni tedbirler kaçınılmaz olabilir"
18.11.2020 12:03 | Son Güncelleme: 18.11.2020 12:08
Gelen son dakika haberlerine göre Sağlık Bakanı Koca: "Tedbirlere uyum gösterilmez ise yeni tedbirler kaçınılmaz olabilir" "Tedbirlere uymak şartıyla yeni tedbirlerin devreye gireceğini düşünmüyorum"
Sağlık Bakanı Koca: "Tedbirlere uyum gösterilmez ise yeni tedbirler kaçınılmaz olabilir"
"Tedbirlere uymak şartıyla yeni tedbirlerin devreye gireceğini düşünmüyorum"
Kaynak: İhlas Haber Ajansı