Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: "Son iki hafta içinde İstanbul ve İzmir'de vaka sayısında yüzde 40, Ankara ve Bursa'da yüzde 60'a yakın düşüş oldu."
08.01.2021 17:51 | Son Güncelleme: 08.01.2021 17:54
Son dakika haberlerine göre Sağlık Bakanı Koca: "Son iki hafta içinde İstanbul ve İzmir'de vaka sayısında yüzde 40, Ankara ve Bursa'da yüzde 60'a yakın düşüş oldu.
Sağlık Bakanı Koca: "Son iki hafta içinde İstanbul ve İzmir'de vaka sayısında yüzde 40, Ankara ve Bursa'da yüzde 60'a yakın düşüş oldu."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan