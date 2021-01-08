Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: "Son iki hafta içinde İstanbul ve İzmir'de vaka sayısında yüzde 40, Ankara ve Bursa'da yüzde 60'a yakın düşüş oldu."

Son dakika haberlerine göre Sağlık Bakanı Koca: "Son iki hafta içinde İstanbul ve İzmir'de vaka sayısında yüzde 40, Ankara ve Bursa'da yüzde 60'a yakın düşüş oldu.