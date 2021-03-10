Son dakika! Sağlık Bakanı Koca: "Son hafta verileri, ülke genelinde tedbirli yaşam konusunda daha hassas davranmamız gerektiğine işaret ediyor."
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Son dakika! Sağlık Bakanı Koca: "Son hafta verileri, ülke genelinde tedbirli yaşam konusunda daha hassas davranmamız gerektiğine işaret ediyor."

10.03.2021 21:47 | Son Güncelleme: 10.03.2021 21:50
Son dakika! Sağlık Bakanı Koca:

Son dakika haber... Sağlık Bakanı Koca: "Son hafta verileri, ülke genelinde tedbirli yaşam konusunda daha hassas davranmamız gerektiğine işaret ediyor.

Sağlık Bakanı Koca: "Son hafta verileri, ülke genelinde tedbirli yaşam konusunda daha hassas davranmamız gerektiğine işaret ediyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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