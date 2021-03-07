Son dakika! Sağlık Bakanı Koca son hafta vakalarda artış ve azalış olan illeri duyurdu
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Son dakika! Sağlık Bakanı Koca son hafta vakalarda artış ve azalış olan illeri duyurdu

07.03.2021 18:12 | Son Güncelleme: 07.03.2021 18:16
Son dakika! Sağlık Bakanı Koca son hafta vakalarda artış ve azalış olan illeri duyurdu

Gelen son dakika haberlerine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100 bin nüfusta vaka görünme oranı en çok artan ve azalan illeri açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100 bin nüfusta vaka görünme oranı en çok artan ve azalan illeri açıkladı. En çok vaka artışı olan il Sinop, vaka görünme oranı en çok azalan il ise Ordu oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi sosyal medya hesabından 100 bin nüfusta vaka görünme oranı çok artan ve azalan illeri açıkladı. Bakan Koca yaptığı paylaşımda, "Son hafta 100 bin nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Sinop, Kilis, Samsun, Amasya ve Edirne. En çok azalan illerimiz: Ordu, Bolu, Trabzon, Nevşehir ve Karaman. Birlikte tedbirlere uyarak tüm illerimizi mavi kategoriye sokalım" ifadelerini kullandı.

(Mustafa Cenik - Ömer Faruk Karataş/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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