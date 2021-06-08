Son dakika... Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
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Son dakika... Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

Son dakika... Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen Kovid-19 güncel vaka sayılarını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen Kovid-19 güncel vaka sayılarını açıkladı.

Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, 29 Mayıs-4 Haziran'da il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da düşme eğilimi devam ediyor. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.

Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 63,93, Ankara'da 99,50, İzmir'de 41,23 oldu.

Haftalık verilere göre, Bolu, Kars, Gümüşhane, Kütahya ve Ankara 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller arasında yer aldı. Bu kapsamda 100 bin kişideki vaka sayısı Bolu'da 110,55, Kars'ta 105,45, Gümüşhane'de 103,86, Kütahya'da 101,55, Ankara'da 99,50 oldu.

Hatay, Osmaniye, Adana, Edirne ve Mersin ise 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu. Vaka sayısı her 100 bin kişide, Hatay'da 7,95, Osmaniye'de 9,44, Adana'da 10,92, Edirne'de 13,69, Mersin'de 16,35 olarak kayıtlara geçti.

İllerin 29 Mayıs-4 Haziran haftasındaki her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları, en yüksekten en aza doğru şöyle sıralandı:

"Isparta (96,98), Erzurum (93,16), Kayseri (92,26), Tokat (91,34), Kastamonu (91,15), Eskişehir (88,5), Ağrı (85,3), Rize (85,18), Sivas (84,76), Zonguldak (83,61), Bartın (81,11), Yozgat (80,65), Malatya (77,68), Bitlis (76,05), Karaman (74,93), Erzincan (74,9), Afyon (73,55), Kırıkkale (72,47), Çorum (69,88), Kırşehir (69,33), Çankırı (69,1), Ordu (68,39), Niğde (67,56), Muş (66,66), İstanbul (63,93), Kocaeli (63,42), Düzce (63,36), Konya (63,15), Balıkesir (59,25), Sakarya (59,09), Ardahan (57,0), Uşak (54,95), Giresun (54,74), Elazığ (54,38), Denizli (53,83), Diyarbakır (53,33), Burdur (53,2), Van (52,81), Batman (52,04), Trabzon (51,38), Gaziantep (51,26), Bursa (50,85), Kırklareli (50,51), Siirt (50,28), Karabük (50,0), Tekirdağ (49,57), Samsun (49,4), Hakkari (47,4), Aksaray (47,27), Manisa (45,62), Nevşehir (44,93), Kilis (44,78), Çanakkale (43,67), Amasya (41,45), İzmir (41,23), Bayburt (40,89), Muğla (39,76), Mardin (38,59), Sinop (38,34), Yalova (37,5), Artvin (35,93), Şanlıurfa (35,75), Bingöl (34,22), Antalya (31,9), Tunceli (31,63), Kahramanmaraş (24,94), Şırnak (24,16), Adıyaman (23,59), Iğdır (22,18), Aydın (18,87)"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı

Son dakika haber! Sağlık Bakanı Koca, 29 Mayıs-4 Haziran arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Son dakika haber! Sağlık Bakanı Koca, 29 Mayıs-4 Haziran arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 63,93, Ankara'da 99,50, İzmir'de 41,23 oldu.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 63,93, Ankara'da 99,50, İzmir'de 41,23 oldu.
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Son dakika... Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı - Haberler
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