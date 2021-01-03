Son dakika... Sağlık Bakanı Koca: "SMA'lı evlatlarımız üzerinden yürütülen kirli kampanyaya iyi niyetli hiç kimsenin alet olmaması gerekir."
03.01.2021 22:37 | Son Güncelleme: 03.01.2021 22:40
Son dakika haberlerine göre Sağlık Bakanı Koca: "SMA'lı evlatlarımız üzerinden yürütülen kirli kampanyaya iyi niyetli hiç kimsenin alet olmaması gerekir."
Sağlık Bakanı Koca: "SMA'lı evlatlarımız üzerinden yürütülen kirli kampanyaya iyi niyetli hiç kimsenin alet olmaması gerekir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen