Sağlık Bakanı Koca sabahın ilk ışıklarına kadar İstanbul'daki hastaneleri ziyaret etti - Haberler
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Sağlık Bakanı Koca sabahın ilk ışıklarına kadar İstanbul'daki hastaneleri ziyaret etti

Sağlık Bakanı Koca sabahın ilk ışıklarına kadar İstanbul'daki hastaneleri ziyaret etti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 2022'nin ilk gününde İstanbul'da bulunan hastaneleri ziyaret etti.

İSTANBUL (DHA) - SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 2022'nin ilk gününde İstanbul'da bulunan hastaneleri ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni yıla İstanbul'da Anadolu Yakası 112 Ambulans Komuta Merkezinde girdi. Bakan Koca buradan Zeynep Kamil Hastanesi'ne görüntülü bağlanarak, yılın ilk bebeklerinin ailelerini tebrik etti. Bakan Koca, ardından hastane ziyaretlerine başladı. Koca, gece yarısından sabah saat 07.00'ye kadar Anadolu ve Avrupa yakasındaki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Seyrantepe Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesinin acil servislerini dolaştı. Yılbaşı gecesi nöbette olan sağlık çalışanlarının yeni yılını kutlayan Koca, hastaların sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı ve onlarla sohbet etti.


Sağlık Bakanı Koca sabahın ilk ışıklarına kadar İstanbul'daki hastaneleri ziyaret etti

Sağlık Bakanı Koca sabahın ilk ışıklarına kadar İstanbul'daki hastaneleri ziyaret etti

Sağlık Bakanı Koca sabahın ilk ışıklarına kadar İstanbul'daki hastaneleri ziyaret etti

Sağlık Bakanı Koca sabahın ilk ışıklarına kadar İstanbul'daki hastaneleri ziyaret etti

Sağlık Bakanı Koca sabahın ilk ışıklarına kadar İstanbul'daki hastaneleri ziyaret etti

Sağlık Bakanı Koca sabahın ilk ışıklarına kadar İstanbul'daki hastaneleri ziyaret etti

Sağlık Bakanı Koca sabahın ilk ışıklarına kadar İstanbul'daki hastaneleri ziyaret etti

Sağlık Bakanı Koca sabahın ilk ışıklarına kadar İstanbul'daki hastaneleri ziyaret etti

Sağlık Bakanı Koca sabahın ilk ışıklarına kadar İstanbul'daki hastaneleri ziyaret etti

Sağlık Bakanı Koca sabahın ilk ışıklarına kadar İstanbul'daki hastaneleri ziyaret etti

Sağlık Bakanı Koca sabahın ilk ışıklarına kadar İstanbul'daki hastaneleri ziyaret etti

Sağlık Bakanı Koca sabahın ilk ışıklarına kadar İstanbul'daki hastaneleri ziyaret etti

Sağlık Bakanı Koca sabahın ilk ışıklarına kadar İstanbul'daki hastaneleri ziyaret etti

Sağlık Bakanı Koca sabahın ilk ışıklarına kadar İstanbul'daki hastaneleri ziyaret etti

Sağlık Bakanı Koca sabahın ilk ışıklarına kadar İstanbul'daki hastaneleri ziyaret etti

Sağlık Bakanı Koca sabahın ilk ışıklarına kadar İstanbul'daki hastaneleri ziyaret etti

Sağlık Bakanı Koca sabahın ilk ışıklarına kadar İstanbul'daki hastaneleri ziyaret etti

Sağlık Bakanı Koca sabahın ilk ışıklarına kadar İstanbul'daki hastaneleri ziyaret etti

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