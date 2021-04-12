Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: "(Rusya'nın uçuş kısıtlaması) Turizmin yoğun olduğu bölgelerdeki tedbirleri, sertifikasyon uygulamalarını gördüklerinde farklı...
Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Sağlık Bakanı Koca: "(Rusya'nın uçuş kısıtlaması) Turizmin yoğun olduğu bölgelerdeki tedbirleri, sertifikasyon uygulamalarını gördüklerinde farklı yaklaşım içinde olacaklar.
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Sağlık Bakanı Koca: "(Rusya'nın uçuş kısıtlaması) Turizmin yoğun olduğu bölgelerdeki tedbirleri, sertifikasyon uygulamalarını gördüklerinde farklı yaklaşım içinde olacaklar."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay