Son dakika... Sağlık Bakanı Koca: "(Pandemide) Sağlık sektörümüzün başarıyla bir sınav verdiği kanaatindeyim"
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Son dakika... Sağlık Bakanı Koca: "(Pandemide) Sağlık sektörümüzün başarıyla bir sınav verdiği kanaatindeyim"

17.12.2020 16:41 | Son Güncelleme: 17.12.2020 16:48

Son dakika haber... Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği tarafından düzenlenen "11. Sağlıkta Ortak Çözüm Toplantıları" online kurultayının açılış töreninde konuştu.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği tarafından düzenlenen "11. Sağlıkta Ortak Çözüm Toplantıları" online kurultayının açılış töreninde konuştu.

Son dakika... Sağlık Bakanı Koca: '(Pandemide) Sağlık sektörümüzün başarıyla bir sınav verdiği kanaatindeyim'
Son dakika... Sağlık Bakanı Koca: '(Pandemide) Sağlık sektörümüzün başarıyla bir sınav verdiği kanaatindeyim'
Son dakika... Sağlık Bakanı Koca: '(Pandemide) Sağlık sektörümüzün başarıyla bir sınav verdiği kanaatindeyim'
Son dakika... Sağlık Bakanı Koca: '(Pandemide) Sağlık sektörümüzün başarıyla bir sınav verdiği kanaatindeyim'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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