Son dakika... Sağlık Bakanı Koca: "(Pandemide) Sağlık sektörümüzün başarıyla bir sınav verdiği kanaatindeyim"
17.12.2020 16:41 | Son Güncelleme: 17.12.2020 16:48
Son dakika haber... Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği tarafından düzenlenen "11. Sağlıkta Ortak Çözüm Toplantıları" online kurultayının açılış töreninde konuştu.
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği tarafından düzenlenen "11. Sağlıkta Ortak Çözüm Toplantıları" online kurultayının açılış töreninde konuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı