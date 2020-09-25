Son dakika! Sağlık Bakanı Koca'nın ziyaretleri

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Samsun Valiliğine gelişi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Sağlık İl Müdürlüğü önünde bilgi alması ve fotoğraf çekimi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde incelemeleri SAMSUN - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun Valiliği...