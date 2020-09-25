Son dakika! Sağlık Bakanı Koca'nın ziyaretleri
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Son dakika! Sağlık Bakanı Koca'nın ziyaretleri

25.09.2020 13:35 | Son Güncelleme: 25.09.2020 13:39

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Samsun Valiliğine gelişi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Sağlık İl Müdürlüğü önünde bilgi alması ve fotoğraf çekimi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde incelemeleri SAMSUN - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun Valiliği...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Samsun Valiliğine gelişi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Sağlık İl Müdürlüğü önünde bilgi alması ve fotoğraf çekimi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde incelemeleri SAMSUN - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun Valiliği ve Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ve Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret etti.

Son dakika! Sağlık Bakanı Koca'nın ziyaretleri
Son dakika! Sağlık Bakanı Koca'nın ziyaretleri
Son dakika! Sağlık Bakanı Koca'nın ziyaretleri
Son dakika! Sağlık Bakanı Koca'nın ziyaretleri

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız

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