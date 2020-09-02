Son Dakika | Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19 ile ilgili) Web sayfamız daha fazla bilgiyle güncellendi, bundan... Son dakika gündem haberi... Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19 ile ilgili) Web sayfamız daha fazla bilgiyle güncellendi, bundan sonra günlük veri paylaşımı o kanalla yapılmış olacak"

Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19 ile ilgili) Web sayfamız daha fazla bilgiyle güncellendi, bundan sonra günlük veri paylaşımı o kanalla yapılmış olacak" Kaynak: AA