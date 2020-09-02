Son Dakika | Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19 ile ilgili) Web sayfamız daha fazla bilgiyle güncellendi, bundan...
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Son Dakika | Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19 ile ilgili) Web sayfamız daha fazla bilgiyle güncellendi, bundan...

Son dakika gündem haberi... Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19 ile ilgili) Web sayfamız daha fazla bilgiyle güncellendi, bundan sonra günlük veri paylaşımı o kanalla yapılmış olacak"

Son Dakika | Sağlık Bakanı Koca:
02.09.2020 20:29 | Son Güncelleme: 02.09.2020 20:29

Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19 ile ilgili) Web sayfamız daha fazla bilgiyle güncellendi, bundan sonra günlük veri paylaşımı o kanalla yapılmış olacak"

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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