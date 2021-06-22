Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: "Kovid-19 aşı randevularında yaş sınırı 25'e indi, ilk randevular yarın"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: "Kovid-19 aşı randevularında yaş sınırı 25'e indi, ilk randevular yarın"

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: 'Kovid-19 aşı randevularında yaş sınırı 25'e indi, ilk randevular yarın'
Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun - Haberler | Politika

Son dakika haberler: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 aşı randevusunda yaş sınırının 25'e indiğini, yarından itibaren randevuların alınabileceğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 aşı randevusunda yaş sınırının 25'e indiğini, yarından itibaren randevuların alınabileceğini duyurdu.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Aşı randevularında yaş sınırı 25'e indi. Randevu alan gençler, aşı olmayı ertelemiş büyükleri varsa konuşup, randevu için yardımcı olsun. İlk randevular yarın. Gençlik salgına karşı harekete geçsin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, çevrim içi 'Babalar Günü' etkinliğinde gençlerle bir araya geldi: (2)
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, çevrim içi "Babalar Günü" etkinliğinde gençlerle bir araya geldi: (2)

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Deniz Poyraz Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Hadise Hande Erçel Ebru Gündeş Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Şenol Güneş Gareth Bale Fatih Terim Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: "Kovid-19 aşı randevularında yaş sınırı 25'e indi, ilk randevular yarın" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 10:54:09. #1.15#

title