Son dakika! Sağlık Bakanı Koca, koronavirüsle mücadele kurallarını anımsatan video paylaştı
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Son dakika! Sağlık Bakanı Koca, koronavirüsle mücadele kurallarını anımsatan video paylaştı

12.11.2020 23:15 | Son Güncelleme: 12.11.2020 23:18
Son dakika! Sağlık Bakanı Koca, koronavirüsle mücadele kurallarını anımsatan video paylaştı

Gelen son dakika haberlerine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymak kendimize, sevdiklerimize ve ülkemize karşı vicdani sorumluluğumuzdur.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymak kendimize, sevdiklerimize ve ülkemize karşı vicdani sorumluluğumuzdur." ifadesini kullandı.

Twitter hesabından koronavirüsle mücadelede uyulması gereken kuralları hatırlatan video paylaştı.

Koca, ayrıca şu değerlendirmede bulundu:

"Bugün eski normallerimize mesafe koymazsak yarın sevdiklerimizle aramıza hiç kapanmayacak mesafeler girebilir. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymak kendimize, sevdiklerimize ve ülkemize karşı vicdani sorumluluğumuzdur. Sağlığımızın ve sosyal hayatımızın güvencesi budur."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık

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