Son dakika! Sağlık Bakanı Koca, koronavirüsle mücadele kurallarını anımsatan video paylaştı

Gelen son dakika haberlerine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymak kendimize, sevdiklerimize ve ülkemize karşı vicdani sorumluluğumuzdur.