Son dakika! Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (6)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin, "Vatandaşımıza, özellikle riskli gördüğümüz, yapılmasını istediğimiz kesimlere ücretsiz yapacağız. Ama bunun dışında vatandaşımız farklı bir aşıyı almak isterse, onun önünü de üst limit koyarak eczanelerde satışına izin vererek açmış olacağız." dedi.

Koca, Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'ndeki Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu, soruları yanıtladı.

Bakan Koca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vefat sayılarına yönelik açıklamaları ile vaka ve hasta sayılarına ilişkin tartışmalara yönelik soru üzerine, "Bugün söylediğim 28 bin 351, toplam vaka sayısı. Vaka, PCR testi pozitif olan herkes. Semptomu, belirtisi olsun, olmasın herkes anlamına gelir. Hastaneye yatan, bizim hasta, ağır hasta diye tanımladığımız bütün hastalar dahil olmak üzere testi pozitif olan herkes. Taşıyıcı olan dahil olmak üzere." ifadesini kullandı.

İBB'nin açıkladığı defin rakamlarıyla ilgili tartışmalara ilişkin de Koca, "Gerçekten çok üzülüyorum. Bu dönemde benim vatandaşıma verdiğim bütün rakamların tamamının doğru olduğunun altını çizmek istiyorum. Biz 'vaka sayısı' adı altında vakaları vermedik, 'hasta sayısı' adı altında verdik. Dolayısıyla hastayı vermiş olduk. Bugün için toplam vakayı vermiş olduk." diye konuştu.

Mart ayında salgın başladığında Kovid-19 kaynaklı definlerle ilgili özel defnedilmesi gerektiği, hatta ayrılmış mezarlık olması gerektiği gibi kafa karışıklıklarının oluştuğunu ve bunun üzerine bir genelge yayımladıklarını anımsatan Fahrettin Koca, genelgede Bilim Kurulunun önerisiyle menenjit, HIV ve benzeri diğer bulaşıcı hastalıklarda nasıl defin yapılıyorsa, benzer şekilde bu defnin yapılması gerektiğinin aktarıldığına dikkati çekti.

"Enfeksiyon bulgusu olan vefat eden her hasta 'bulaşıcı hastalıklar' kısmına işlendi"

Koca, vefat sebebiyle düzenlenen ölüm belgesini göstererek, bu belgede "ölüm şekli" ve "ölüm nedeni" bölümlerinin yer aldığını anlattı.

Ölüm şekli ile ilgili bölümün vefatın doğal mı yoksa adli bir ölüm olup olmadığını belirlemek amacıyla konulduğunu, bu bölümü ilk hekimin işaretlediğini dile getiren Bakan Koca, "ölüm nedeni" bölümünün ise esas ölüm sebebinin ne olduğunu belirtmek üzere ikinci bir hekimle doldurulduğunu söyledi.

Belgede ölüm şeklinde ayrıca "bulaşıcı hastalıklar" kısmının bulunduğunu, bunun mart ayından önce çok da doldurulan bir bölüm olmadığını, çünkü esas olarak ölüm nedeninin önemli olan kısım olduğunu belirten Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fakat bizim genelgemiz sonrası özellikle bulaşıcı hastalıklar gibi defnedilmesini belirttiğimiz için her geçen gün bulaşıcı hastalıklar hanesi doldurulmaya başlandı. Bu bulaşıcı hastalıklar doldurulurken, bildiğimiz 192 bulaşıcı hastalıklar sadece buraya düşünülerek işlenmedi. Yani sadece HIV, menenjit ve benzeri bulaşıcı hastalıklar düşünülerek değil, enfeksiyon bulgusu olan her hasta buraya işlendi. Bu çok önemli. Enfeksiyon bulgusu olan vefat eden her hasta 'bulaşıcı hastalıklar' kısmına işlendi.

Yani akciğer, prostat, meme kanseri veya lenfoma, lösemi gibi bir hastalığı olup enfeksiyonla kaybedilmeyen hasta mı var? Kaybedildiğinde enfeksiyon bulgusu olmayan menenjit, akciğer kanseri hastası mı var? Zatürre kendi başına bulaşıcı hastalık değil ama zatürre bir enfeksiyon bulgusuyla karşımıza çıkıyor, onun da işlendiği yer yine bu kısım olmuş oluyor. Dolayısıyla enfeksiyon bulgusu olan her hastanın işlendiği yer bulaşıcı hastalıklar."

"Ölüm sebebi Kovid ise 'Kovid', menenjit ise 'menenjit' yazılıyor"

Fahrettin Koca, ölüm belgesinde esas olanın "ölüm nedeni" kısmı olduğuna vurgu yaparak, "Esas ikinci hekimin kontrolüyle, ölüm nedenini belirttiğimiz ikinci bölüm var. Buraya ölüm sebebi Kovid ise 'Kovid', menenjit ise 'menenjit' yazılıyor. Orada tanı çok net konmuş oluyor. Bu da ikinci bir hekimin denetimiyle yapılıyor, Bakanlık olarak biz yapmıyoruz. Hekimlerin doldurduğu kısım bu. Dolayısıyla enfeksiyon bulgusu olan her hasta Kovid hastası mıdır?" açıklamasında bulundu.

Koca, "Herkes bu noktada, özellikle pandemi döneminde birlikte, 83 milyon kişi ve yöneticileri olarak üzerine düşeni yapma noktasında gayret içinde olmalı. Bu pandemide özellikle yöneticilerimizin yapacağı çok şey var. Bu anlamda üzerine düşeni herkes yapıyor olmalı, icraata odaklanmalı." değerlendirmesinde bulundu.

"Aşıyı yaparken vatandaşımızdan herhangi bir ücret almayacağız"

Sağlık Bakanı Koca, aşıların ücretleriyle ilgili soruya karşılık, "Aşıyla ilgili genel yaklaşımımız şu; Aşı Bilim Kurulumuz kimlere öncelikli yapılması gerektiği üzerinde çalışıyor. Dolayısıyla biz bu konudaki stratejimizi zaten netleştirmiş olacağız. Özellikle sağlık çalışanlarımızdan başlamak üzere riskli gruplar ve enfeksiyonu yayma potansiyeli yüksek olan kesimler, şoförler, berberler, kuaförler gibi hizmet sektörü de yer yer devrede olacak. Dolayısıyla bunun bir sınıflandırması yapılacak. Bu aşıyı yaparken biz vatandaşımızdan herhangi bir ücret asla almayacağız." yanıtını verdi.

Şu anda aşının dünyada aşağı yukarı fiyatının 5 ve 5,5, 10, 12 dolar civarında olduğunu aktaran Koca, şunları kaydetti:

"Bu dönemde bizim sipariş ettiğimiz aşı, dünyanın ortalamasının altında olmayan, hatta üstünde bir rakamla olduğunu ifade etmek istiyorum. Biz aşının etkinlik ve vatandaşımız için güvenilirliğini önemsiyoruz, fiyatını değil. Bu aşıyı da vatandaşımıza ücretsiz ulaştırmayı sağlayacağız.

Ayrıca diğer aşılarla ilgili ruhsat almış aşılar olduğunda yine TİTCK tarafından erken dönemde ruhsatını hızlandırmayı, fiyat noktasında üst bir limit koymayı, eczanelerden de o aşıların satışını kolaylaştırmış olacağız. Yani vatandaşımıza, özellikle riskli gördüğümüz, yapılmasını istediğimiz kesimlere ücretsiz biz yapacağız. Ama bunun dışında vatandaşımız farklı bir aşıyı almak isterse, onun önünü de üst limit koyarak eczanelerde satışına izin vererek açmış olacağız."

Yurt dışından ülkeye girişler

Fahrettin Koca, yurt dışından ülkeye girişlerde karantina uygulamasının tekrar düşünülüp düşünülmediğine ilişkin soruya, "Bazı ülkelere yasaklarımız devam ediyor. Önümüzdeki haftalar veya günler özellikle bizim bazı ülkelerden gelişte yaptığımız taramalar var. Bu taramalarda öngördüğümüzden daha farklı bir oran çıkarsa, bununla ilgili, ülkelerle ilgili kısıtlamalar getirilebilir ama bunu somut görmemiz gerekiyor. O durumda belki geldiği ülkeden testini veya burada belli kriterler koyma durumu söz konusu olabilir." diye yanıtını verdi.

Koca, şu aşamada söz konusu testlerin sonuçlarıyla yol almanın daha doğru olacağını, önümüzdeki günlerde konunun bu sonuçlarla değerlendirileceğini vurguladı.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması

Bakan Koca, "Hafta sonu kısıtlama kararı, şu anki şekliyle Bilim Kurulunun tavsiye kararı mıydı? Yoksa Bilim Kurulu daha sıkı tedbirler mi önerdi?" sorusu üzerine şöyle konuştu:

"Bilim Kurulu aslında hafta sonu kısıtlamasını önermemişti. Öneren birkaç arkadaşımız oldu ama genel olarak öncelikle diğer tedbirleri alıp, devamında hafta sonunu gündemimize alabiliriz şeklinde konuşmuştuk. Hafta sonu saat uygulaması ve hafta sonu uygulaması kabinede görüşülerek, tartışılarak alınmış bir karardır. Bunun sonuçlarını da önümüzdeki 1 hafta, 10 gün içerisinde görerek genişletme veya daraltma önerimizi de yapmış olacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü