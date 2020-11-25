Son dakika! Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (4)

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede Çin menşeli Sinovac aşısı için sözleşme yapıldığını belirterek, "Aralık, ocak ve şubat ayında bir sorun olmazsa toplam 50 milyon doz aşı için imza atıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede Çin menşeli Sinovac aşısı için sözleşme yapıldığını belirterek, "Aralık, ocak ve şubat ayında bir sorun olmazsa toplam 50 milyon doz aşı için imza atıldı." dedi.

Koca, Bilkent Yerleşkesi'ndeki Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kovid-19 hasta sayısının yanı sıra vaka sayısının da sistemlerinde kayıtlı olduğunun altını çizen Koca, "Bu kayıtlı olan kişilerin hepsi izole ediliyor, filyasyon yapılarak temaslıları tespit ediliyor. Temaslıları dahil olmak üzere hepsi izole edilmiş oluyor. Her gün çağrı sistemiyle aranarak, aile hekimliği üzerinden de ayrıca aranarak semptomu olduğunda, semptomlu hasta sayısına ilave edilerek tedavisi yapılıyor. HES sistemine de bu kişilerin hepsi bugüne kadar kayıtlıydı. Dolayısıyla bu anlamda takipte herhangi bir sorun, salgının seyrinde herhangi eksiklik asla olmadı." diye konuştu.

Koca, gelecek günlerde, Türkiye'nin Kovid-19 verilerine ilişkin tabloda hasta sayısının yanında geçmişe dönük vaka sayısını da göstereceklerini belirterek, "Bugüne kadar bu şekilde verilmiş olması bizim aleyhimize olan bir durumdu. Başarıda en büyük parametrelerden birisi olan ölüm oranımız, payda küçüldüğü için yükseliyordu. Ağır hasta sayımız da oran olarak yükseliyordu. Dolayısıyla bu anlamda başarıyı da gölgeleyen bir durumdu. Bundan böyle vaka sayısını da vererek bunu netleştirmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Aşı çalışmaları

"Firmaların, aşı çalışmalarının etkinliğine dair açıklamaları ne kadar doğru? Türkiye hangi aşıları kullanacak, ne kadarlık bir sipariş verildi? Gönüllüler üzerindeki denemelerin sonuçları nasıl takip ediliyor?" sorularını cevaplayan Koca, dünya genelinde faz-3 çalışmaları yürütülen önemli sayıda aşı bulunduğuna dikkati çekti.

Koca, bu aşılardan ikisinin faz-3 çalışmalarının Türkiye'de de devam ettiğini, bunlardan birinin Almanya diğerinin de Çin menşeli olduğunu belirtti.

Bu aşılarla ilgili bugüne kadar ciddi yan etkiler yaşanmadığını vurgulayan Koca, "Erken dönemde uygulamaya, kullanıma geçecek olan aşılarla ilgili yakın takipteyiz. Bir diğer aşı da Rusya'da geliştirilen aşı. O aşıyla ilgili de toksikoloji boyutuyla tamamlanması gereken bir durum söz konusuydu. O aşının da toksikoloji ile ilgili bakanlığımız laboratuvarında yakın zamanda çalışmaya başlanmış olacak. Dolayısıyla o durumda faz-3 çalışmasını devam ettirmek mümkün olacak." bilgisini paylaştı.

"Aşıları erken dönemde tedarik ederek vatandaşımızla buluşturmak istiyoruz"

Koca, aşı üreten bütün firmalarla yakın diyalog içinde olduklarını vurgulayarak, "Erken dönemde vatandaşımızı aşıya eriştirmek noktasında bir çaba içindeyiz. Burada özellikle dikkat ettiğimiz husus, bu aşıların yani vatandaşımıza uygun bulduğumuz veya uygun olabilir diye düşündüğümüz aşının etkinlik ve güvenilirliğini önemsiyoruz. Dolayısıyla bu anlamda etkin ve güvenilir olduğunu bildiğimiz aşıları erken dönemde tedarik ederek vatandaşımızla buluşturmak istiyoruz." dedi.

"Toplam 50 milyon doz aşı için imza atıldı"

Aşıların farklı yöntemlerle geliştirildiğine dikkati çeken Koca, şöyle konuştu:

"İnaktif aşılar, mRNA aşısı, protein ve vektör aşıları şeklinde aşılar var. Bu dönemde Sinovac dediğimiz inaktif aşıyla ilgili diyaloglarımız devam ediyor. Bununla ilgili bir sözleşme yapıldı. Yapılan sözleşmeyle aralık, ocak ve şubat ayında bir sorun olmazsa toplam 50 milyon doz aşı için imza atıldı. Yani sözleşme imzalandı. Aralık ayında asgari 10 milyon olmak üzere ama 20 milyonu hedefliyoruz. Ocak ayında 20 milyonda sorun yok. Şubat ayında da asgari 10 milyon olmak üzere toplam 50 milyon doz için sözleşme imzalandı.

Diğer mRNA aşısı için de aralık ayında bir milyon, devamında da yine benzer şekilde, takvimi daha netleşmedi, 25 milyona kadar aşının verilebileceği şeklinde görüşmelerimiz devam ediyor. Rusya ve diğer aşılarla da irtibat halindeyiz. Çok erken dönemde güvenilirliğini ve etkinliğini bildiğimiz aşılarla hızla başlayalım istiyoruz. O nedenle şu an için sözleşmeye bağlanan 50 milyon aşı için muhtemelen 11 Aralık gibi bu aşı takvimine başlanabilir bir aksilik olmazsa."

Yerli aşı nisan ayında

Bakan Koca, Kovid-19'a yönelik yerli aşı çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Biliyorsunuz 16 aşımız var. Yerli aşılarla ilgili inaktif olan 4 aşımız var. Bir tanesi faz çalışmasına geçti, 44 gönüllü vatandaşımıza da yapıldı. Herhangi bir sorun görülmedi. En geç nisan ayında faz-3 çalışması ve yaygın kullanımına geçebileceğimizi ümit ediyorum. Diğer aşıları da yakından takip ediyoruz. Yani yerli aşılarımız sadece bir değil, birden fazla aşı olacak. Muhtemelen nisan ayında kullanıma geçmiş olacağız." bilgisini verdi.

Kovid-19'a yönelik son açıklanan tedbirlerle hafta sonları belirli saatlerde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin değerlendirmeleri sorulan Koca, "Kısıtlamalar sonrası en erken 1 hafta,10 gün içinde ortalama 2 hafta içinde sonucu görmek ve değerlendirmek mümkün olur." cevabını verdi.

Koca, bu kapsamda şu an değerlendirme yapmak için erken olduğunu belirterek, "Önümüzdeki hafta bu anlamda bu kısıtlamaların pandeminin seyrini nasıl değiştirdiğini, nasıl etkilediğini daha net görmüş olacağız. Ona göre ilave bir tedbir alınıp alınmaması gerektiği de öneri olarak sunulacak." değerlendirmesinde bulundu.

Hafta sonları belirli saatlerde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına ilişkin Koca, "Bilim Kurulumuzun aslında hafta sonu uygulamasıyla ilgili bir önerisi genel olarak, kanaat olarak olmamıştı. Kabine'de değerlendirildi." dedi.

Kısıtlamanın gerektiğinde daha da genişletilebileceğini belirten Koca, "Ama genişletilmesi, daraltılması veya farklı bir öneriyi sunabilmemiz, 1 hafta, 10 günlük zaman dilimi sonrası bu kısıtlamalarla elde edilen sonuçla doğru orantılı olur. Onu da gelecek hafta Bilim Kurulu'nda zaten değerlendirmiş olacağız." diye konuştu.

Koca, vatandaşların bireysel olarak tedbirlere hassasiyetle uymasının önemini vurgulayarak, "Herkes, kısıtlamalar dışında gönüllü kısıtlamalara kişisel olarak geçmeli. Evden, zorunlu olmadıkça, mümkün mertebe çıkmamalıyız. Çünkü bu virüsün insandan insana geçtiğini biliyoruz. Dolayısıyla ev ortamında bulaşmaların da çok yoğun olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, misafirliklere gidilmemesi, kalabalık ortamlara girilmemesi ve maskenin mutlaka takılması gerektiğinin altını çizdi.

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul