Son dakika... Sağlık Bakanı Koca, İzmir'deki depreme ilişkin son durumu paylaştı Açıklaması

Bir son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 28 olduğunu bildirdi.