Son dakika... Sağlık Bakanı Koca, İzmir'deki depreme ilişkin son durumu paylaştı Açıklaması
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Son dakika... Sağlık Bakanı Koca, İzmir'deki depreme ilişkin son durumu paylaştı Açıklaması

31.10.2020 15:55 | Son Güncelleme: 31.10.2020 15:58
Son dakika... Sağlık Bakanı Koca, İzmir'deki depreme ilişkin son durumu paylaştı Açıklaması

Bir son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 28 olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 28 olduğunu bildirdi.

Twitter hesabından İzmir depreminde son duruma ilişkin bilgi veren Koca, şunları kaydetti:

"28 can kaybımız var. 3'ü ağır 7 kişi yoğun bakımda, 243 kişi halen tedavi görüyor. 642 kişinin tedavisi tamamlanmış durumda. 112 Acil Yardım ekipleri, UMKE timleri, ambulanslarımız ve hastanelerimiz ile acımızı azaltmak için İzmir'de görev başındayız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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