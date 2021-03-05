Son dakika! Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki sağlık yöneticileri ve başhekimlerle görüştü Açıklaması

Bir son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki sağlık yöneticileri ve başhekimlerle bir araya geldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki sağlık yöneticileri ve başhekimlerle bir araya geldi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sağlık yöneticileri ve başhekimlerle bir araya gelerek, salgının seyrini değerlendirdiklerini belirterek, "Polikliniklerimizde hasta artışı olduğu görülüyor. İstanbul normalleşmenin örnek şehri olmalı. Bunu başaracak kararlılıktayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Şenses Kurukız