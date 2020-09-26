Son dakika! Sağlık Bakanı Koca İstanbul'da acil durum hastanelerini ziyaret etti
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Son dakika! Sağlık Bakanı Koca İstanbul'da acil durum hastanelerini ziyaret etti

26.09.2020 21:49 | Son Güncelleme: 26.09.2020 21:52
Son dakika! Sağlık Bakanı Koca İstanbul'da acil durum hastanelerini ziyaret etti

Son dakika gelişmesine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da Kovid-19 salgını sürecinde kurulan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi ile Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesini ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da Kovid-19 salgını sürecinde kurulan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi ile Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesini ziyaret etti.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da salgın sürecinde kurduğumuz Prof. Dr. Feriha Öz, Prof. Dr. Murat Dilmener acil durum hastanelerini ziyaret ettik. Çalışma arkadaşlarımızla mücadelede son durumu inceledik. Kontrol altındaki durumun daha iyi yönetilmesi için tedbirleri her birimiz tavizsiz uygulayalım." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca, paylaşımında hastane ziyaretlerine ilişkin fotoğraflara da yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük

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